Всероссийский флешмоб по дворовому хоккею состоится в Удмуртии

Фото: оргкомитет соревнований

Удмуртия присоединится к Всероссийскому флешмобу по дворовому хоккею, который пройдет 5 декабря в каждом регионе страны. Об этом сообщает оргкомитет конкурса.

Игры начнутся в каждом субъекте Федерации в 12:00 по местному времени. Таким образом, регионы будут передавать друг другу эстафету каждый час. Матчи в Удмуртии пройдут в Ижевске, Воткинске, Глазове и Игре. В состав оргкомитета вошли представители Олимпийского совета Удмуртии, Совета отцов Удмуртии и Хоккей-на-валеночной лиги (ХНВЛ).

Мероприятие будет транслироваться на Youtube (Ютьюб), пройдет 11-часовой стрим-марафон с включениями из разных городов. Матчи состоятся по одной из трех игр:

- «Русская классика» – традиционный хоккей с шайбой;

- «Хоккей на валенках» – упрощенная игра, где игроки носят валенки вместо коньков;

- «Настольник» – летняя версия для регионов, где нет снега.

Хоккей-на-валеночная лига была образована в 2014 году. Фото: оргкомитет соревнований

Игра «Настольник» была придумана в Удмуртии в 2020 году. Фото: оргкомитет соревнований

«Любую из этих игр можно быстро и с нуля организовать в своем дворе. Даже если вы никогда не играли в хоккей на валенках или «Настольник» – не беда. В каждом из регионов будет работать координатор проекта. Мы обучим игре и расскажем, как организовать матч, объясним механику и даже подскажем, где искать спонсоров», – комментирует председатель оргкомитета, руководитель Хоккей-на-валеночной лиги Михаил Смагин.

Кстати, Хоккей-на-валеночная лига была образована в 2014 году. За это время прошло 100 турниров, тренировок и мастер-классов, в которых приняли участие более 5000 человек, в том числе из соседних регионов. Проект получил национальную спортивную премию в номинации «Спорт для всех». В 2021 году проект выиграл грант Минспорта РФ.

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