60 лет КВН: 7 жителей Ижевска, которые начали карьеру благодаря игре

Кто из жителей Удмуртии играл в КВН? Фото: личный архив героев

8 ноября 1961 года на телеэкранах нашей страны вышел первый выпуск игры Клуба веселых и находчивых. С тех пор прошло 60 лет, и в честь этой даты «Комсомолка» вспомнила ижевчан, чей путь связан с КВН.

Мы начинаем!

Сценарист сериала «Дылды»

Уроженец Ижевска Олег Липин стал одним из сценаристов двух сезонов популярного сериала на СТС «Дылды» (16+). В столице Удмуртии Олег был автором и ведущим мероприятий, праздников, участвовал в играх КВН.

Олег Липин, личный архив героя

Креативный продюсер сериалов «Маньячелло» и «Афера»

Виктор Митрофанов родился в Ижевске. Участник команды КВН «Найди». В свое время она представляла столицу Удмуртии на телевизионной Премьер-лиге. Виктор давно переехал в Москву и стал креативным продюсером российского сериала «Афера» (18+). Недавно на экраны вышел первый в мире бурятский ситком с элементами черной комедии «Маньячелло» (16+).

Виктор Митрофанов, личный архив героя

Выступает на шоу «Открытый микрофон»

Ижевчанин Расул Гахраманов был участником команды КВН, которая стала чемпионом студенческой лиги и получила возможность отправиться в Сочи на международный фестиваль «КиВиН». В это же время молодой человек серьезно занимался стендапом и спустя время решил полностью посвятить себя продвижению в этой сфере. Сейчас 23-летний Расул выступает в шестом сезоне юмористического проекта «Открытый микрофон» (16+), где комики из регионов России и стран СНГ борются за приз в 3 млн рублей.

Расул Гахраманов, личный архив героя

Сценарист сериала «#Яжотец»

Иван Немтырев в прошлом известный ижевский кавээнщик команды «Найди», а сейчас москвич и один из сценаристов комедийного сериала «#Яжотец» (16+) на телеканале ТНТ. Родился он 34 года назад в Удмуртии, окончил 56 гимназию и УдГУ (специализация режиссер). В вузе начал играть в КВН. В 2010 году Немтырев уехал в Москве, где писал сценарии для программ «Прожекторперисхилтон» (12+), «Yesterday Live» (Йестедей Лайв) (16+), «Настя» (16+) с ведущей Анастасией Заворотнюк.

Иван Немтырев (слева), личный архив героя

Попала в первый этно-тикток-хаус России

Популярный блогер, ижевчанка Вера Вандербера в студенческие годы играла в команде УдГУ. В телевизоре она не оказалась, зато на основании материала из игр КВН Вера составила свое выступление и поучаствовала в российском юмористическом шоу на телеканале ТНТ «Comedy Баттл» (Камеди Баттл, 16+). Затем девушка раскрутила свой канал «Дневник удмуртки» в «ТикТок», где она с юмором рассказывает о традициях удмуртов. Ее подход понравился миллионам пользователей, и девушка попала в первый этно-тикток-хаус России.

Вера Вандербера, личный архив героя

Основатель холдинга Like

В 15 лет Аяз Шабутдинов переехал из поселка Куеда в Ижевск. Здесь он познакомился с Олегом Липиным и стал кавээнщиком, а также был ведущим на свадьбах и мероприятиях. Сейчас Аяз зарабатывает миллионы благодаря своему холдингу Like и курсам для многотысячной аудитории. А еще недавно он стал любящим отцом.

Аяз Шабутдинов, личный архив героя

Создали мультсериал «Нигдегород»

Как и многие наши герои, Евгений Огнев начал играть в КВН в студенческие годы. Тогда же писал и редактировал шутки. Год назад он вместе с другими ребятами из Ижевска придумали мультсериал «Нигдегород» (16+), который вышел на телеканале 2х2.

Евгений Огнев, личный архив героя

Кадр из мультсериала «Нигдегород». Фото: скриншот https://www.youtube.com/watch?v=iesN4SUnC9Y&list=PLHNfJSi4Y7-bbpB7IdljJBjKxvAMdy1se&index=1

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