Гороскоп на 11 ноября для ижевчан: Овнам будет сопутствовать удача, а Близнецам стоит отнестись к чужим слабостям с пониманием

Что ждет ижевчан в четверг? Фото: pixabay.com

ОВЕН

Сегодня вы общительны и находитесь в добром расположении духа. Всем вашим начинаниям сопутствует удача.

ТЕЛЕЦ

Простым этот день точно не назовешь, но вы с достоинством выберетесь изо всех передряг. Чаще полагайтесь на свою интуицию.

БЛИЗНЕЦЫ

Звезды рекомендуют быть более великодушными и с пониманием относиться к чужим слабостям. В конце концов, вы ведь тоже не без греха, не так ли?

РАК

Самый обычный день, который ничем не запомнится. Стоит быть осторожными во всем, что касается денег.

ЛЕВ

Утром произойдет негативное событие, которое в корне поменяет ваши планы на день. Тем не менее, звезды советуют не переоценивать его влияние на вашу жизнь.

ДЕВА

День будет состоять из досадных недоразумений и глупых ошибок. Не планируйте ничего на вечер.

ВЕСЫ

Проявите чуть больше настойчивости, чем обычно – и будете приятно удивлены результатом. Звезды крайне не рекомендуют сомневаться в себе - во всяком случае, сегодня.

СКОРПИОН

Захочется строить долгосрочные планы и мечтать о высоком. Что же, день идеально для этого подходит.

СТРЕЛЕЦ

Вы будете искрить сумасшедшими идеями. И пусть большинству они непонятны, наверняка найдется человек, который вас поддержит.

КОЗЕРОГ

Неплохой день. На личном фронте вероятны значительные перемены, но при желании их можно легко предотвратить.

ВОДОЛЕЙ

Не суетитесь и не принимайте решения наобум. Если будете следовать этим правилам, вас ждет умопомрачительный успех.

РЫБЫ

Сегодня вы не признаете никаких авторитетов и движетесь к своей цели, несмотря ни на что. Звезды это только приветствуют.

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