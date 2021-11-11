Снег и -3 градуса ожидается в Ижевске 11 ноября

Снег ожидается в Ижевске. Фото: pixabay.com
Доброе утро, Ижевск! «Комсомолка» подготовила прогноз погоды на 11 ноября.
По прогнозам Удмуртского гидрометцентра, сегодня днем температура воздуха составит -1…-3°С. Ожидается облачная с прояснениями погода. Днем местами пройдет снег. На дорогах гололедица.
Юго-западный ветер будет дуть со скоростью 9-14 м/с.
По прогнозам ЯндексПогоды, атмосферное давление будет 754 мм рт. ст, магнитное поле спокойное, УФ-индекс низкий – 0.
Желаем вам отличного четверга!
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