Снег и -3 градуса ожидается в Ижевске 11 ноября

Снег ожидается в Ижевске. Фото: pixabay.com

Доброе утро, Ижевск! «Комсомолка» подготовила прогноз погоды на 11 ноября.

По прогнозам Удмуртского гидрометцентра, сегодня днем температура воздуха составит -1…-3°С. Ожидается облачная с прояснениями погода. Днем местами пройдет снег. На дорогах гололедица.

Юго-западный ветер будет дуть со скоростью 9-14 м/с.

По прогнозам ЯндексПогоды, атмосферное давление будет 754 мм рт. ст, магнитное поле спокойное, УФ-индекс низкий – 0.

Желаем вам отличного четверга!

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