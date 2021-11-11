К тушению огня в компании по деревообработке в Удмуртии привлекали пожарный поезд

Пожар в Якшур-Бодьинском районе Удмуртии. Фото: МЧС по УР

Вечером 10 ноября произошел пожар в селе Чур Якшур-Бодьинского района на территории компании, занимающейся деревообработкой. По информации пресс-службы МЧС по региону, об этом факте сообщил очевидец.

К моменту прибытия первых пожарно-спасательных подразделений горели сразу три здания.

«Силы и средства работали по повышенному рангу вызова, направлен пожарный поезд. В 20:09 (мск) объявлена локализация пожара на площади 1100 кв. м. Погибших и пострадавших нет», - уточнили в ведомстве.

В 00.50 (мск) объявлена полная ликвидация огня. В операции участвовало 56 человек и 23 единицы техники.

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