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Здоровье10 ноября 2021 12:51

Минздрав Удмуртии разработает единую форму медицинского отвода от вакцинации против коронавирусной инфекции

Анонсировано два типа медотводов
Дмитрий Коренев
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Будут действовать два типа медотводов – на срок до 30 дней и на срок более 30 дней. Фото: Сергей Грачев

Будут действовать два типа медотводов – на срок до 30 дней и на срок более 30 дней. Фото: Сергей Грачев

В ближайшее время Минздрав Удмуртии разработает единую форму медицинских отводов от вакцинации против новой коронавирусной инфекции. Как сообщил во время прямого эфира на своей странице «ВКонтакте» глава региона Александр Бречалов, будут действовать два типа медотводов – на срок до 30 дней и на срок более 30 дней.

«К примеру, у вас признаки простуды, повышена температура или обострились хронические заболевания – в этом случае ваш терапевт выдает вам медзаключение на срок до 30 дней. Во всех случаях медотвода на срок более месяца заключение выдает иммунологическая комиссия», – уточнил Бречалов.

По его словам, оформление медицинского отвода проводится в день обращения, но если для получения заключения необходимо дополнительные обследования, то срок действия медотвода будет зависеть от них.

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