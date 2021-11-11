Автобус №60 будет ездить до микрорайона Орловское в Ижевске. Архив редакции

В конце ноября в микрорайон Орловское в Ижевске будет ездить коммерческий автобусный маршрут №60. Об этом сообщает администрация города.

«Перевозчик готов скорректировать расписание, исходя из потребностей пассажиров, активистам предложено выбрать вместе с жителями оптимальные варианты движения маршрутки», - уточнили в ведомстве.

Глава Ижевска Олег Бекмеметьев на встрече с жителями поселка обсудил вопрос с доставкой школьников до места учебы. В начале 2022 года выделят новый школьный автобус, который после проведения всех согласовательных процедур сможет доставлять учащихся школ №70 и №87. До этого времени службы должны привести дороги в порядок и установить остановки.

Уточняется, что пока оба маршрута – школьный и городской – будут курсировать до ул. Танковой.

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