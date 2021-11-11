Пост замруководителя администрации главы и правительства Удмуртии покинул Максим Шумихин

Максим Шумихин. Архив редакции
Максим Шумихин, заместитель руководителя администрации главы и правительства Удмуртии освобожден от должности. Об этом сообщает пресс-служба правительства республики.
Уточняется, что Шумихин ушел по собственному желанию. Глава региона Александр Бречалов подписал 9 ноября соответствующий указ.
СПРАВКА
Максим Шумихин родился 6 марта 1973 года. Закончил филологический факультет УдГУ.
С 1996 по 2005 работал корреспондентом, с 2005 по 2010 года был шеф-редактором на ТРК «Удмуртия».
С 2010 года работал помощником у предыдущих глав региона Александра Волкова и Александра Соловьева.
С 2017 года Шумихин возглавлял секретариат главы республики.
Пост заместителя руководителя администрации главы и правительства Удмуртии Максим Шумихин занял в апреле 2021 года.
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