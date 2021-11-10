Частные клиники в Удмуртии обязали начать внесение данных о переболевших коронавирусом в федеральный регистр до 15 ноября

Жители Удмуртии жалуются, что не могут получить медотвод от прививки, поскольку их нет в федеральном регистре переболевших. Фото: Амир Закиров
Жителей Удмуртии, которые лечились от коронавируса в частных клиниках, смогут получить медотвод от прививки на общих основаниях. Как сообщил в ходе прямого эфира на своей странице «ВКонтакте» глава республики Александр Бречалов, для этого частные поликлиники региона обязали внести данные о переболевших коронавирусом пациентах в федеральный регистр.
«Крайний срок, когда это все должны начать делать – 15 ноября», — заявил Бречалов.
Напомним, в ходе того же прямого эфира глава региона анонсировал отмену QR-кодов для родителей, провожающих своих детей в кружки, а также сообщил, что с 22 ноября в республике может быть возобновлена углубленная диспансеризация.
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