За последние сутки коронавирусом в Удмуртии заболели 385 человек

457 человек выздоровели. Фото: Амир Закиров

Оперштаб Удмуртии сообщает, что по состоянию на утро 11 ноября в Удмуртии выявлен 385 новых случаев коронавируса. В числе заболевших 29 детей до 14 лет и 68 человек старше 65 лет. Зафиксировано 18 смертей.

457 человек выздоровели, их выписали.

7 497 человек находятся в удовлетворительном состоянии, 1 256 - в состоянии средней степени тяжести, 472 – в тяжелом состоянии.

Всего на 11 ноября в Удмуртии зарегистрировано 68 422 лабораторно подтвержденных случая коронавирусной инфекции. 56 756 человек выздоровели. За время пандемии в регионе зафиксирована 3 001 смерть.

Вакцинированы 573 855 жителей Удмуртии. Из них 364 576 прошли через оба этапа вакцинации. Однокомпонентную вакцину «Спутник Лайт» получили 103 769 человек.

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