Три жителя Удмуртии украли деньги у сироты под предлогом помощи в получении жилья

Мошенники предложили помочь сироте в продвижении в очереди на получение жилья. Фото: Сергей Грачев

В Удмуртии за мошенничество и кражу денег у сироты осудили двух девушек и мужчину, сообщает пресс-служба Следственного управления СКР по республике. Их признали виновными по части 3 статьи 159 УК РФ, а также по пунктам «в» и «г» части 3 статьи 158 УК РФ.

«Как установлено следствием и судом, осужденные вступили в преступный сговор, направленный на завладение обманным путем денежными средствами ребенка-сироты, на личный банковский счет которого, как им было известно, перечисляются пенсии по потере кормильца детьми-сиротами и детьми, оставшимися без попечения родителей, а также иные причитающиеся по закону выплаты», – говорится в сообщении ведомства.

Мошенники познакомились с 17-летним молодым человеком, имевшим статус сироты, и «втерлись» к нему в доверие, после чего предложили помочь в продвижении в очереди на получение жилья – естественно, за денежное вознаграждение. Потерпевший согласился.

С декабря 2018 года по июль 2019 года они несколько раз обращались в банки для получения денежных средств со счета сироты, при этом одна из девушек представлялась его сестрой. Таким образом было похищено 550 775 рублей.

Еще 316 200 рублей злоумышленники похитили, получив доступ к реквизитам карты потерпевшего: одна из осужденных перевела деньги на свой банковский счет через мобильное приложение.

Впоследствии сирота обратился в полицию, злоумышленников задержали.

«С учетом собранных следователями СК доказательств они предстали перед судом. Приговором суда одному из виновных назначено наказание в виде 3-х лет лишения свободы с испытательным сроком 3 года, двум другим – по 4 года лишения свободы условно с испытательным сроком 4 года», – резюмируют в ведомстве.

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