Последние новости Ижевска на утро 11 ноября 2021 года: странный хлопок, выросшая смертность от пневмонии, уход чиновника из администрации

Ижевск. Архив редакции

Доброе утро, Ижевск! Сегодня 11 ноября, понедельник. По прогнозам синоптиков, сегодня будет облачная погода – пройдет снег и будет -3 градуса.

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Гороскоп на 11 ноября для ижевчан: Овнам будет сопутствовать удача, а Близнецам стоит отнестись к чужим слабостям с пониманием

К тушению огня в компании по деревообработке в Удмуртии привлекали пожарный поезд

Частные клиники в Удмуртии обязали начать внесение данных о переболевших коронавирусом в федеральный регистр до 15 ноября

Новая остановка появилась на улице 50 лет ВЛКСМ в Ижевске

Следователи проверили информацию о возможном повреждении памятника Неизвестному Солдату в Ижевске

Нетрезвый пенсионер зарезал одноклассницу в Удмуртии

В Удмуртии отменят QR-коды для родителей, провожающих детей в кружки

В пострадавшем после пожара крыле ГКБ №6 Ижевска завершены ремонтные работы

В Анапе задержан таксист, подозреваемый в убийстве клиента в Удмуртии

7,4 км улиц планируют отремонтировать в Ижевске в 2022 году

Всероссийский флешмоб по дворовому хоккею состоится в Удмуртии

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Хлопок над городом

Возможно, это был просто взлетевший сверхзвуковой истребитель. Фото: Амир Закиров

Накануне, 10 ноября, около 14:00-15:00 жителей столицы Удмуртии напугал звук хлопка. Звук слышали на Майской, в Металлурге, на Холмогорова, Барышникова, Культбазе и даже в Воткинске и Якшур-Бодье. Что это было – читайте в новости.

Ушел по собственному желанию

Игорь Сальников. Фото: Амир Закиров

Заместитель главы администрации Ижевска по ЖКХ и строительству Игорь Сальников ушел с поста по собственному желанию. Он переезжает на постоянное место жительства в другой регион.

Спецкабинет для беременных

В Ижевске заработал кабинет для вакцинации беременных. Фото: Диля Ахмадишина

В Центре общественного здоровья в Ижевске (пл. 50 лет Октября, 21) начал работать специализированный кабинет для вакцинации беременных и кормящих женщин.

Возросшая смертность

В Удмуртии увеличилась заболеваемость внебольничными пневмониями. Фото: pixabay.com

Распространение коронавирусной инфекции стало причиной серьезного роста смертности жителей Удмуртии от пневмонии. Подробнее – в новости.