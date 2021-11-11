Количество занятых поиском работы жителей Удмуртии увеличилось на 10%

В октябре 2021 года работу искали более 15 тысяч жителей Удмуртии. Фото: архив КП

В октябре 2021 года работу искали более 15 тысяч жителей Удмуртии, сообщает пресс-служба hh.ru. Это на 10% больше, чем в октябре прошлого года.

«В целом по России соискательская активность не изменилась – резюме открыто столько же, сколько и год назад», – говорится в сообщении.

Сильнее всего выросла активность жителей региона в сфере информационных технологий - на 34 %. Интересно, что следом за ней идет сфера медицины – показатель вырос на 32%. Напомним, власти республики сообщали о нехватке врачей и о высокой загруженности региональной системы здравоохранения на фоне роста заболеваемости ковидом.

Выросло и количество резюме специалистов индустрии развлечений и масс-медиа (+23%). А вот соискателей работы в автобизнесе и страховании, напротив, стало заметно меньше (-7% и -12% соответственно).

В целом больше всего соискателей в сфере продаж – к ней относятся 12% от всех резюме. На втором месте – производственная сфера (8%), на третьем – бухгалтерия (5%).

Напомним, мы собрали 5 вакансий в Ижевске с зарплатой в районе 100 тысяч рублей.

К ДРУГИМ НОВОСТЯМ:

Последние новости Ижевска на утро 11 ноября 2021 года: странный хлопок, выросшая смертность от пневмонии, уход чиновника из администрации

Автобус №60 будет ездить до микрорайона Орловское в Ижевске