200 лет Достоевскому: был ли писатель в Удмуртии?

Деревня в Удмуртии, в которой остановился писатель Фото: Яндекс. Карты

Сегодня, 11 ноября, исполнилось бы 200 лет русскому писателю Федору Михайловичу Достоевскому. Мы решили узнать, а был ли связан «Новый Гоголь», как назвал автора поэт Николай Некрасов, с Удмуртией. Оказалось, что связь действительно есть.

Так, в 1850 году Достоевский был сослан в Сибирь на четыре года. Путь писателя лежал через многие регионы, в том числе и Вятскую губернию (на территории бывшей губернии в наши дни расположены большие части современных Кировской области и Удмуртии).

По нескольким источникам, в начале января Федор Михайлович остановился в небольшой деревне Омутница на территории Глазовского уезда. В избе, где ночевал писатель, были обнаружены его инициалы, выцарапанные на стене.

Позднее, по данным «Википедии» и работам литературоведов, этот факт вдохновил удмуртского поэта Олега Поскребышева на написание стихотворения «Ф.М.Д.»:

Под Глазовом,

В деревне Омутница,

В забытой богом вятской стороне.

Он вырезал –

Не в силах сном забыться –

Свои инициалы на стене…

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