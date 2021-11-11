В Ижевске на участке от улицы Халтурина до улицы Ворошилова временно не ходят трамваи

Трамваи перенаправлены на временные маршруты. Фото: Сергей Грачев

В Ижевске временно нет движения трамваев по маршрутам №10 и №12 на участке от улицы Халтурина до улицы Ворошилова. Об этом сообщила пресс-служба МУП «ИжГЭТ».

Движение организовано следующим образом:

маршрут №10: Сквер Металлургов – улица Кирова – улица К.Маркса – Центр – улица Ленина – улица Промышленная (по маршруту № 4);

маршрут №12: Улица Московская – улица Магистральная – Центр – улица Ленина – улица Халтурина – Воткинский переулок.

Транспортная компания приносит извинения за временные неудобства.

Информации о причинах сбоя пока нет.

ОБНОВЛЕНО: движение открыто в 11:30.

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