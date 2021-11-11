Тротуар обвалился на отремонтированной улице Ворошилова в Ижевске

Судя по сообщениям жителей, провалу не один и не два дня. Фото: Андрей Иванов, vk.com/izh_blagoustroystvo

Накануне, 10 ноября, стало известно о завершении ремонта улицы Ворошилова. Работы начались еще в апреле и проводились в рамках национального проекта. Однако местные жители уже заметили серьезный провал в новой брусчатке.

«Один вопрос уважаемой комиссии: Вы хоть прошлись по улице, посмотрели, что принимаете? Провалу не один и не 2 дня. Ворошилова, 28», - написал ижевчанин Андрей Иванов в группе «Благоустройство г. Ижевска» во «ВКонтакте».

Ситуацию прокомментировала пресс-служба городской администрации.

«На этом участке произошло аварийное повреждение водопроводных сетей. Благоустройство будет восстановлена после ремонта коммуникаций», – говорится в ответе пресс-службы муниципалитета.

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