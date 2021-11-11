Жительница Ижевска помогла поймать серийного вора-домушника

Полицейские установили причастность домушника к шести кражам на общую сумму 50 тысяч рублей. Фото: Сергей Грачев

Недавно в Завьяловском районе Удмуртии был задержан серийный вор-домушник. Установить и задержать его помогла жительница Ижевска Людмила. Мы пообщались с женщиной и выяснили некоторые подробности.

Людмила и ее муж живут в городе, однако раз в 4 дня приезжают на огород. В середине октября ижевчанка обнаружила выдранные замки на дверях в сени. В самом помещении все было разбросано, пропала старая алюминиевая теплица. Поскольку ущерб был незначителен, в полицию семья решила не обращаться.

В следующий свой приезд семья вновь обнаружила выдранные замки – на этот раз были вскрыты двери в жилое помещение и в баню. Все было перевернуто, из старого холодильника вынесли двигатель, украли стиральную машину.

«Конечно, было очень неприятно. Дело даже не в том, что старые вещи увезли. Это не стоило особых денег, хотя теперь придется холодильник покупать. Но моя принципиальная позиция — надо обязательно об этом говорить, чтобы с соседями такого не случилось. На следующий день поехала в полицию», — рассказала Людмила.

В отделении женщину опросили, после чего вместе с ней отправились на место происшествия. Оперативные действия длились довольно долго: только на огороде группа работала с часу дня до пяти вечера. Несмотря на холод и усталость, Людмила помогала полицейским в их работе.

Личность подозреваемого установили, на его участке нашли остов стиральной машины — по всей видимости, принадлежащей Людмиле. Мужчина был задержан.

«Мне очень понравилась работа с полицейскими. Со мной очень хорошо разговаривали, внимательно ко всему отнеслись. Работали тщательно», — благодарит ижевчанка сотрудников Завьяловского отдела полиции.

Согласно данным, предоставленным пресс-службой МВД по Удмуртии, задержанному что задержанному 46 лет, он нигде не работает, ранее был судим. Полицейские установили его причастность к шести кражам на общую сумму 50 тысяч рублей. Мужчине грозит лишение свободы на срок до шести лет.

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