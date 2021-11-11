Стендап-комик из Ижевска снялся в новом выпуске YouTube-проекта «ВДудь»

Часть выпуска снимали в Екатеринбурге. Фото: YouTube-канал «ВДудь»

Стендап-комик родом из Ижевска Иван Емельянов «засветился» в новом выпуске проекта «ВДудь» на YouTube (9,57 млн подписчиков), сообщает IZHLIFE. Главным героем стал известный в России комик Слава Комиссаренко.

«Я из Ижевска, переехал [в Екатеринбург] четыре месяца назад. Быстро принял решение, поменял работу и переехал сюда. Правда, на ту же самую работу, только в офисе в Екатеринбурге. Очень редкая профессия – менеджер по продажам», — рассказал Иван автору и ведущему проекта Юрию Дудю (цитата по IZHLIFE).

Часть выпуска снимали Екатеринбурге, где Емельянов сейчас живет, работает и выступает.

«Ранее Емельянов являлся постоянным резидентом Ижевского стендап-клуба», — отмечает издание.

Напомним, в 2019 году Иван Емельянов был в числе шести ижевских комиков, собиравших деньги на ремонт одной из школ в Малопургинском районе Удмуртии.

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