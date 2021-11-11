Карта распространения коронавируса в Удмуртии на 11 ноября: какие районы лидируют по количеству заболевших

За последние сутки коронавирус подтвердился у 167 ижевчан. Фото: pixabay.com
По данным оперативного штаба Удмуртии, на утро 11 ноября в республике выявлено 385 новых случаев заболевания коронавирусом. 472 человека находятся в тяжелом состоянии, 18 пациентов скончались. Расскажем о статистике по районам и городам:
Фото: Оперштаб Удмуртии
Ижевск — 31 960 (+167 по отношению к утру 10 ноября)
Воткинск — 3 539 (+38)
Можга —3 399 (+31)
Шарканский район — 1 139 (+21)
Сарапул — 2 555 (+17)
Глазов — 3 004 (+16)
Воткинский район — 962 (+15)
Можгинский район — 959 (+14)
Увинский район — 2 387 (+12)
Дебесский район — 465 (+9)
Каракулинский район — 418 (+8)
Сюмсинский район — 783 (+6)
Игринский район — 1 799 (+5)
Юкаменский район — 545 (+4)
Сарапульский район — 676 (+4)
Глазовский район — 576 (+3)
Красногорский район — 543 (+3)
Малопургинский район — 734 (+3)
Селтинский район — 642 (+3)
Балезинский район — 1 170 (+2)
Завьяловский район — 2 543 (+2)
Киясовский район — 432 (+2)
Якшур-Бодьинский район — 827
Алнашский район — 934
Камбарский район — 648
Кизнерский район — 620
Вавожский район — 619
Граховский район — 437
Ярский район — 437
Кезский район — 424
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