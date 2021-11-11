Карта распространения коронавируса в Удмуртии на 11 ноября: какие районы лидируют по количеству заболевших

За последние сутки коронавирус подтвердился у 167 ижевчан. Фото: pixabay.com

По данным оперативного штаба Удмуртии, на утро 11 ноября в республике выявлено 385 новых случаев заболевания коронавирусом. 472 человека находятся в тяжелом состоянии, 18 пациентов скончались. Расскажем о статистике по районам и городам:

Фото: Оперштаб Удмуртии

Ижевск — 31 960 (+167 по отношению к утру 10 ноября)

Воткинск — 3 539 (+38)

Можга —3 399 (+31)

Шарканский район — 1 139 (+21)

Сарапул — 2 555 (+17)

Глазов — 3 004 (+16)

Воткинский район — 962 (+15)

Можгинский район — 959 (+14)

Увинский район — 2 387 (+12)

Дебесский район — 465 (+9)

Каракулинский район — 418 (+8)

Сюмсинский район — 783 (+6)

Игринский район — 1 799 (+5)

Юкаменский район — 545 (+4)

Сарапульский район — 676 (+4)

Глазовский район — 576 (+3)

Красногорский район — 543 (+3)

Малопургинский район — 734 (+3)

Селтинский район — 642 (+3)

Балезинский район — 1 170 (+2)

Завьяловский район — 2 543 (+2)

Киясовский район — 432 (+2)

Якшур-Бодьинский район — 827

Алнашский район — 934

Камбарский район — 648

Кизнерский район — 620

Вавожский район — 619

Граховский район — 437

Ярский район — 437

Кезский район — 424

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