В Удмуртии на фоне стабилизации эпидемиологической обстановки сократили ковидный коечный фонд

По состоянию на 11 ноября в 21 медорганизации Удмуртии находятся свыше 2 586 пациентов с диагнозами «коронавирусная инфекция» и «пневмония». Фото: Минздрав УР

В Удмуртии на фоне улучшения эпидемиологической обстановки почти на 10% сократили количество коек для больных коронавирусной инфекцией. Как сообщает Минздрав республики, ковидный фонд уменьшился с 3980 до 3600 коек.

«Некоторая стабилизация эпидситуации дает нам возможность уменьшить количество ковид-коек, чтобы врачи смогли вернуться к оказанию помощи пациентам с другими заболеваниями. Из состава ковид-центров полностью выведен Республиканский госпиталь для ветеранов войн, где было развернуто 100 коек. Тем не менее, мы продолжим поддерживать в резерве необходимое количество мест», —отметила зампредседателя правительства региона Эльвира Пинчук (цитата по пресс-службе регионального Минздрава).

Кроме того, сокращено количество коек в РКИБ, ГКБ № 8, ГКБ №6, Глазовской межрайонной, а также Можгинской, Завьяловской и Киясовской районных больницах. О полной ликвидации ковидариев в этих медучреждениях говорить пока не приходится – они продолжают оказывать помощь больным коронавирусной инфекцией, пусть и в несколько меньших масштабах.

Отмечается, что по состоянию на 11 ноября в 21 медорганизации Удмуртии находятся свыше 2 586 пациентов с диагнозами «коронавирусная инфекция» и «пневмония».

«За нерабочие дни с 1 по 7 ноября общее число пациентов, получающих лечение в ковидных центрах, в Удмуртии снизилось на 10%», — напоминают в пресс-службе ведомства.

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