Гороскоп на 12 ноября для ижевчан: Раков ожидают проблемы на личном фронте, а Стрельцы будут сверхпродуктивны на работе

Что ждет ижевчан в пятницу? Фото: pixabay.com

ОВЕН

Звезды советуют избегать любых конфликтов, даже самых незначительных. Во второй половине дня вас потянет на приключения, но к этому желанию стоит отнестись с максимальной осторожностью.

ТЕЛЕЦ

Не стоит принимать близко к сердцу большое количество мелких жизненных неурядиц – поверьте, это временное явление. Во второй половине дня возможны сюрпризы на личном фронте – как приятные, так и не очень.

БЛИЗНЕЦЫ

Идеальный день для шопинга и развлечений. А вот долгосрочным планированием заниматься крайне не рекомендуется.

РАК

В финансовом отношении все будет просто великолепно, чего не скажешь о ситуации на личном фронте. Фактически неизбежны бытовые конфликты.

ЛЕВ

В одиночку вам этот день не осилить. Если вы не командный игрок, то придется им стать.

ДЕВА

Не торопитесь с выводами об окружающих вас людях. Вторая половина дня идеально подходит для работы и активного отдыха.

ВЕСЫ

Довольно скучный день. В какой-то момент вам покажется, что вокруг совсем ничего не происходит. Редкий день, когда статус-кво вас категорически не устраивает.

СКОРПИОН

Звезды советуют снять розовы очки и посмотреть на мир трезво. Пока вы витали в облаках, скопилось большое количество проблем, которые необходимо решить здесь и сейчас.

СТРЕЛЕЦ

Исключительно благоприятный день на работе. Вы сверхпродуктивны, полны сил и идей. Ваша уверенность в своих силах передастся и окружающим.

КОЗЕРОГ

Приложив небольшие усилия, можно решить абсолютно все проблемы на личном фронте. Идеальный день для того, чтобы сменить имидж или научиться чему-то новому.

ВОДОЛЕЙ

Звезды советуют верить в себя и не обращать внимания на критиканов и комментаторов. Ни в коем случае не меняйте свои планы под давлением со стороны.

РЫБЫ

День милой трескотни о высоком и философских размышлений разной степени серьезности. Звезды советуют больше доверять своей интуиции.

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