«Накипело!»: грязь на улицах Ижевска, как получить QR-код и появилась ли вакцина от гриппа в поликлиниках?

У жителей столицы Удмуртии есть уникальная возможность высказать все, что накопилось за неделю. Фото: pexels.com

Что в этот раз вывело из себя ижевчан? Грязь на улицах города, хозяева, которые не убирают за собаками на улице, почему не работают ливневки и что не так с QR-кодами по мнению жителей?

У жителей столицы Удмуртии есть уникальная возможность высказать все, что накопилось за неделю: шумные соседи, пробки на дорогах, немытая посуда. В прямом эфире мы вас выслушаем, поможем, а может и все вместе перевернем ситуацию в шутку.

Встречаемся каждый четверг в 14:03 на 107.6 FM (12+). Телефон прямого эфира 94-50-94, Viber 8-912-007-08-06

Прослушать и скачать запись сегодняшнего эфира можно по ссылке.

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