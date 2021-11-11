Погода в Ижевске и Удмуртии на ближайшие дни: гололедица, снежный накат и теплый фронт североатлантического циклона

Ближайшие дни обещают быть довольно снежными. Фото: Сергей Грачев

В ночь с 11 на 12 ноября на погоду в Удмуртии будет влиять теплый фронт североатлантического циклона, сообщает региональный Гидрометцентр. Температура воздуха составит -1..-6°С. Ожидается умеренный снег, на дорогах возможно появление снежного наката и гололедицы. Кроме того, синоптики прогнозируют сильный ветер до 10-13 м/с.

«Днем [12 ноября] благодаря слабому межфронтальному гребню интенсивность осадков начнет понижаться, местами пройдет небольшой мокрый снег», — говорится в сообщении Гидрометцентра.

Температура воздуха завтра днем составит днем -2..+3°С. Существует вероятность образования слабого гололеда.

13 ноября на погоду в Удмуртии будет влиять частный циклон, центр которого окажется за южными границами региона. Ожидается небольшой мокрый снег, в южных районах - умеренный. Температура существенно не изменится.

«14 ноября начнет поступать холодный воздух, температура воздуха понизится, ночью окажется в пределах -4..-9°С, днем -1..-6°С. Местами сохранится небольшой снег», — сообщают синоптики.

Предварительно, в начале следующей недели похолодание продолжится. Ночью прогнозируются -7..-12°С, днем -3..-8°С, местами пройдет небольшой снег. Гололедица сохранится.

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