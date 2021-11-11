В жилом доме по улице Сабурова в Ижевске загорелась квартира

Фото: очевидец

Сегодня, 11 ноября, очевидцы стали сообщать о пожаре в многоквартирном доме на улице Сабурова в Ижевске.

«Первый подъезд, этаж 7-8, Сабурова, 45 горит», - пишет ижевчанка.

В пресс-службе МЧС по Удмуртии подтвердили факт возгорания.

«Сообщение о возгорании поступило от очевидца по ЦОВ "Система 112" в 18.12 11 ноября 2021 г. К моменту прибытия первых пожарно-спасательных подразделений, горела квартира на восьмом этаже 9-этажного жилого дома. Спасены звеньями газодымозащитной службы с помощью спасательных устройств (выведены в безопасную зону по лестничному маршу) двое взрослых и четверо детей», - сообщили в ведомстве.

Отмечается, что в 18.47 возгорание ликвидировано. Обошлось без пострадавших.

Всего к ликвидации последствий от РСЧС привлекли 40 человек и 15 единиц техники, из них от МЧС России 28 человек и 11 единиц техники.

Причины и обстоятельства произошедшего уточняются.

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