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Общество12 ноября 2021 7:05

Почти 4 кг конопли изъяли у агронома из Удмуртии

Этим он зарабатывал себе на жизнь
Прозорова Дарья
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Фото: пресс-служба МВД по Удмуртии

Фото: пресс-служба МВД по Удмуртии

В селе Кизнер задержали мужчину по подозрению в незаконном обороте наркотических средств, сообщает пресс-служба МВД по Удмуртской Республике. У него дома был найден сверток с коноплей массой 40 граммов.

В ходе дальнейшего расследования было выяснено, что мужчина арендовал дом в соседней деревне, где установил 8 теплиц, в которых он культивировал коноплю. Семена были приобретены через интернет. На чердаке арендованного дома было обнаружено 3 кг 796 г высушенного наркотического растения.

Против агронома возбуждено два уголовных дела. Ему грозит до 10 лет лишения свободы.

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