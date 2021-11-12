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Общество12 ноября 2021 8:05

51 ребенок заболел коронавирусом в Удмуртии на утро 12 ноября

Свежая статистика заболеваемости на утро 12 ноября 2021 года
Полина Андрианова
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Статистика заболеваемости коронавирусной инфекцией в Удмуртии

Статистика заболеваемости коронавирусной инфекцией в Удмуртии

Фото: Архив «КП» в Ижевске

По состоянию на утро 12 ноября в Удмуртии вновь выявлено 385 новых случаев заболевания коронавирусом. В числе заболевших 51 детей до 14 лет и 97 человек старше 65 лет. Зафиксировано 20 летальных случаев. Об этом сообщает оперштаб Удмуртии.

549 человек выздоровели, их выписали.

Состояние заболевших оценивается как: 7393 человек находятся в удовлетворительном состоянии, 1 192 - в состоянии средней степени тяжести, 456 – в тяжелом состоянии.

Всего на 12 ноября в Удмуртии зарегистрировано 68 807 лабораторно подтвержденных случая коронавирусной инфекции. 57 305 человек выздоровели. За время пандемии в регионе зафиксирована 3 021 смерть.

579 340 человек всего вакцинировали. Из них 367 815 получили второй компонент. 103 939 человек получили однокомпонентную вакцину «Спутник Лайт».

Недавно «Комсомолка» выяснила, как новые ограничительные меры и нерабочая неделя повлияли на заболеваемость коронавирусом в Удмуртии.

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