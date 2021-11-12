Новогоднюю елку установили на перекрестке улиц Удмуртская – Кирова в Ижевске

Новогоднюю елку установили в Ижевске. Фото: Игорь Бобров
Жители города заметили первую новогоднюю елку в Ижевске. Эта красавица стоит у ТЦ «Мой Порт» на перекрестке улиц Удмуртская – Кирова. Начали ее собирать 8 ноября.
Вот так собирали елочку 8 ноября 2021 году. Фото: Ирина Бурцева
Елочка стоит на парковке, пока что ее не украсили. Напомним, что в прошлом году первая новогодняя елка была замечена 11 ноября около Театра кукол.
Первая новогодняя елочка в 2020 году. Фото: из группы «ВКонтакте»Любопытный_Лис | 3D съемка 360 Ижевск | фотограф
А у вас уже есть новогоднее настроение?
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