Мужчина и женщина провели ночь на Западном кладбище под Ижевском

Быстрый поиск не дал результатов, поэтому было принято решение увеличить число задействованных спасателей. Фото: instagram.com/p/CWJRCaBKkJH/

10 ноября, около 22:00, в Поисково-спасательную службу столицы Удмуртии поступило сообщение от женщины 1982 года рождения. Как сообщается в «Инстаграме» службы, ижевчанка и ее спутник заблудились в лесу в районе Западного кладбища (поселок Новые Парники).

Фото: instagram.com/p/CWJRCaBKkJH/

Дежурная смена спасателей незамедлительно выдвинулась в предполагаемый район поисков. Важно было максимально быстро провести разведку, собрать информацию и начать искать «потеряшек» - ночью устанавливается отрицательная температура, что создает опасность для жизни и здоровья. Быстрый поиск, однако, не дал результатов, поэтому было принято решение увеличить число задействованных спасателей. К 3-4 часа утрам к поискам подключили дополнительный состав.

Фото: instagram.com/p/CWJRCaBKkJH/

«Результат не заставил себя долго ждать: «потеряшки» были обнаружены 11 ноября около 10-11 часов дня. Замерзшие, но живые», — говорится в сообщении.

«Замерзшие, но живые». Фото: instagram.com/p/CWJRCaBKkJH/

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