Забор убрали у благоустроенного участка эспланады в Ижевске

Благоустроенный участок эспланады в Ижевске. Фото: Анастасия Захарова

Журналист «Комсомолки» заметил утром 12 ноября, что место благоустройства участка эспланады от пешеходного моста через улицу Карла Маркса до улицы Красной больше не огорожено забором.

Эспланада до реконструкции Фото: Алена Селезнева

Появились скамейки. Фото: Анастасия Захарова

«Забор наконец-то убрали, появились скамейки, пандус змейкой, полусферы», – сообщает журналист.

Площадка для детей. Фото: Анастасия Захарова

Ряды новых скамеек. Фото: Анастасия Захарова

Выпавший снег помешал оценить все благоустройство территории. Напомним, что работы должны были завершить в конце августа 2021 года, и следующая дата 15 октября 2021 года тоже была перенесена.

К сожалению, снег помешал оценить все благоустройство. Фото: Анастасия Захарова

В 2022 году реконструируют участок эспланады от улицы Красной до улицы Горького.

Кстати! Этим утром горожане заметили еще одно изменение в городе – у ТЦ «Мой Порт» установили первую новогоднюю елку [фото].

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