Последние новости Ижевска на утро 12 ноября 2021 года: проверка QR-кодов в ТЦ, пожар на улице Сабурова и обвал тротуара на Ворошилова

Люди с балконов верхнего этажа дома по улице Сабурова просили о помощи, никто не пострадал. Фото: очевидец

Доброе утро, Ижевск! Сегодня 12 ноября, долгожданная пятница. Ожидается, что температура составит до -2..+3°С и местами пройдет мокрый снег. Пока вы собираетесь на работу, предлагаем вам вспомнить события вчерашнего дня:

НОВОСТИ ОДНОЙ СТРОКОЙ:

- Погода в Ижевске и Удмуртии на ближайшие дни: гололедица, снежный накат и теплый фронт североатлантического циклона

- «Накипело!»: грязь на улицах Ижевска, как получить QR-код и появилась ли вакцина от гриппа в поликлиниках?

- В Удмуртии на фоне стабилизации эпидемиологической обстановки сократили ковидный коечный фонд

- Попросил сходить в магазин за алкоголем: жительница Можги подозревается в краже денег с банковской карты пенсионера

- Карта распространения коронавируса в Удмуртии на 11 ноября: какие районы лидируют по количеству заболевших

- Жителя Удмуртии задержали по подозрению в распространении детской порнографии

- Стендап-комик из Ижевска снялся в новом выпуске YouTube-проекта «ВДудь»

- Жительница Ижевска помогла поймать серийного вора-домушника

- 200 лет Достоевскому: был ли писатель в Удмуртии?

- Три жителя Удмуртии украли деньги у сироты под предлогом помощи в получении жилья

А ТЕПЕРЬ С ПОДРОБНОСТЯМИ:

Недавно отремонтированный тротуар обвалился

Тротуар обвалился на ул. Ворошилова. Фото: Андрей Иванов, vk.com/izh_blagoustroystvo

10 ноября только завершился ремонт на ул. Ворошилова, а тротуар уже пришел в негодность. Жители города возмущены.

Новый автобусный маршрут заработает в Ижевске

Новый автобусный маршрут в Ижевске Фото: Архив «КП» в Ижевске

Автобус №60 будет ездить до микрорайона Орловское и ул. Танковой. Подробности читайте по ссылке.

Наш журналист проверил, работает ли система входа по QR-кодам

Куда нас пустили без QR-кода? Фото: Лада Иванова

Попробовали зайти в торговые центры Ижевска с поддельным QR-кодом. Что из этого вышло, читайте в материале «Комсомолки».

Пожар в жилом доме

Пожар на ул. Сабурова в Ижевске. Фото: очевидец

Вчера вечером произошел пожар на ул. Сабурова в многоквартирном доме [видео]. Хорошие новости есть – никто не пострадал. Стали известны подробности пожара [фото].