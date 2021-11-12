Школу в Каракулинском районе Удмуртии перевели на дистант в связи с массовым отравлением учеников

Взяты пробы из школьной столовой. Фото: Сергей Грачев

В Каракулинской средней школе (Удмуртия) зафиксировано массовое отравление учеников. Как сообщает пресс-служба главы и правительства региона со ссылкой на министра образования Светлану Болотникову, первые жалобы от учеников разных классов стали поступать накануне вечером, 11 ноября.

«За медицинской помощью в больницу обратились 8 человек, госпитализация не потребовалась», — заявила Болотникова.

По данному факту проводится комплексная проверка, взяты пробы из школьной столовой, на место выехали специалисты. Причины массового отравления устанавливаются. По словам министра образования и науки республики, ситуация находится на постоянном контроле.

На данный момент образовательный процесс в школе перевели на дистанционный формат.

Всего в школе учится 650 человек.

«В настоящий момент обратилось за медицинской помощью 8 детей с признаками острой кишечной инфекции, состояние стабильное, назначено амбулаторное лечение, в стационарном лечении не нуждаются, тяжелых нет. Ситуация находится под контролем, всех обратившихся осмотрит врач, в том числе тех детей, которые остались дома – всем будет оказана помощь», - уточнила зампредседателя правительства Удмуртии Эльвира Пинчук.

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