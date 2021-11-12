Скульптуру теннисиста установили в Ижевске

Забавная фигура мальчика держит в руках ракетку. Фото: facebook.com (Андрей Пономарев)

На этой неделе в парке им. Кирова появился новый арт-объект – скульптура теннисиста. Забавная фигура мальчика держит в руках ракетку. Он стоит недалеко от теннисного корта, расположенного в парке.

Теннисист будто приготовился отбить мяч. Фото: facebook.com (Андрей Пономарев)

На небольшом постаменте выгравирована цитата знаменитого теннисиста Дона Баджа: «Когда игра перестает быть забавой – вырежи струны из своей ракетки».

На подножии скульптуры находится цитата знаменитого игрока в теннис. Фото: facebook.com (Андрей Пономарев)

Автором скульптуры стал Павел Медведев, который неоднократно украшал наш город своими работами. Например, «Ижевский крокодил» и памятник юному боксеру тоже его рук дело.

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