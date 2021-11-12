Газовщика в Удмуртии признали виновным в гибели двух человек

Мать и сын задохнулись угарным газом и погибли. Фото: Константин Ившин

В Удмуртии суд вынес приговор 52-летнему жителю Сарапульского района. Как сообщает Объединенная пресс-служба судейского сообщества республики, его обвиняли по части 3 статьи 238 УК РФ («Выполнение работ и оказание услуг, не отвечающих требованиям жизни и здоровья потребителей, повлекшее по неосторожности смерть двух лиц»).

«Установлено, что 50-летний потерпевший приобрёл в собственность жилой дом с. Яромаска Сарапульского района и стал проживать там с матерью. На момент приобретения дома в нем функционировал отопительный газовый бытовой аппарат, срок службы которого истек», – говорится в сообщении.

В ноябре 2016 года в доме потерпевшего прошло плановое техобслуживание внутридомового газового оборудования. Работы выполнял слесарь газовой компании. На момент обслуживания отопительный газовый аппарат и дымоход были неисправны, однако слесарь подошел к своей непосредственной работе спустя рукава.

В частности, специалист не провел диагностику и замену отопительного газового аппарата, разрешив его дальнейшее использование; не проверил тягу в дымоходе и состояние дымовых и вентиляционных каналов. При наличии явной угрозы он не приостановил подачу газа в дом, хотя срок службы отопительного аппарата истек еще в декабре 2013 года.

В феврале 2017 года в связи с неисправностью отопительного аппарата и системы дымоудаления произошло задымление первого этажа дома угарным газом. В результате потерпевшие – мать и сын – задохнулись и погибли.

«Учитывая обстоятельства совершения преступления, данные о личности подсудимого, обстоятельства, смягчающие наказание (состояние здоровья), суд назначил подсудимому наказание в виде лишения свободы на срок 2 года 6 месяцев условно с испытательным сроком 2 года, и возложил дополнительные обязанности», – сообщает пресс-служба.

Приговор не вступил в законную силу.

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