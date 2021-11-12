Массовое отравление детей в Удмуртии: СК сообщает о 15 пострадавших

Пока неизвестно, чем отравились дети. Фото: Сергей Грачев

В Удмуртии возбуждено уголовное дело по факту массового отравления школьников в селе Каракулино (статья 236 УК РФ). Как сообщает пресс-служба Следственного управления СКР по Удмуртии, 11 ноября за медицинской помощью обратились 15 учеников МБОУ «Каракулинская СОШ» в возрасте 11 лет (ранее сообщалось о 8 учениках).

«После оказания медицинской помощи отпущены домой, рекомендовано амбулаторное лечение», — говорится в сообщении ведомства.

На место происшествия выехали следователи и следователи-криминалисты СК. Устанавливаются обстоятельства произошедшего.

Данные о количестве отравившихся детей от источника к источнику разнятся. Так, в региональном Управлении Роспотребнадзора сообщают о поступлении экстренных сообщений «о 8 зарегистрированных случаях заболевания острой кишечной инфекции неустановленной этиологии среди учащихся МБОУ «Каракулинская СОШ». В Управлении подтверждают, что все дети находятся на амбулаторном лечении.

«Проводится эпидемиологическое расследование: отобраны пробы пищевых продуктов, питьевой воды, смывы внешней среды, устанавливается круг контактных лиц с лабораторным обследованием», — отчитались в ведомстве.

Республиканский Роспотребнадзор взял ситуацию под свой контроль. Также о контроле над проверкой организации питания сообщила региональная прокуратура.

Комментарии зампредседателя правительства Удмуртии и министра образования и науки республики

Школу перевели на дистанционное обучение. Ситуацию прокомментировала зампредседателя правительства Удмуртии Эльвира Пинчук.

«В настоящий момент обратилось за медицинской помощью 8 детей с признаками острой кишечной инфекции, состояние стабильное, назначено амбулаторное лечение, в стационарном лечении не нуждаются, тяжелых нет. Ситуация находится под контролем, всех обратившихся осмотрит врач, в том числе тех детей, которые остались дома – всем будет оказана помощь», – заявила она.

По словам министра образования и науки республики Светланы Болотниковой, в администрации Каракулинского района сейчас проходит экстренное совещание.

Комментарий главы региона Александра Бречалова

Глава Удмуртии Александр Бречалов на своей странице «ВКонтакте» подтвердил, что ситуация под контролем.

«Вчера вечером ученики разных классов пожаловались на самочувствие. По предварительным данным за медицинской помощью в больницу обратились не менее 8 школьников, госпитализация никому не потребовалась. Проводится комплексная проверка, в том числе с участием силовых и правоохранительных структур и Роспотребнадзора», — написал Бречалов.

14:00 По оперативным данным, в больницу обратились 32 ребенка и три сотрудника школы

Школа останется на дистанционном обучении до улучшения эпидситуации, сообщила пресс-служба главы и правительства республики со ссылкой на министра образования региона Светлану Болотникову.

На данный момент известно, что за медицинской помощью обратились 32 ребенка: 8 с подозрением на острую кишечную инфекцию, остальные – с признаками вирусной инфекции. По словам зампредседателя регионального правительства Эльвиры Пинчук, состояние двоих оценивается как средней степени тяжести, остальные переносят заболевание в легкой форме.

Все дети продолжают оставаться на амбулаторном лечении.

Помимо школьников, к врачам с симптомами легкого отравления обратились три сотрудника школы.

«Комсомолка» следит за развитием ситуации.

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