Бывший министр промышленности Удмуртии стал председателем правительства Ульяновской области

Владимир Разумков. Фото: архив КП

Экс-министра промышленности и торговли Удмуртии Владимира Разумкова назначили на пост председателя правительства Ульяновской области. Об этом сообщила пресс-служба губернатора и правительства региона.

«Соответствующее распоряжение подписал Губернатор Алексей Русских 11 ноября», – говорится в сообщении.

Напомним в 2015-2017 годах Разумков возглавлял Минпром Удмуртии. С этого поста он ушел по собственному желанию.

СПРАВКА КП

Владимир Разумков родился 26 сентября 1969 года в Новосибирске. В 1992 году окончил Новосибирский электромеханический институт по специальности «Газодинамические импульсные устройства»

Трудовую деятельность начал специалистом по рекламе редакции «Парк» телевизионной станции «МИР» в Новосибирске.

С 1994 по 2000 год занимал руководящие должности в компаниях – профессиональных участниках рынка ценных бумаг города Новосибирска (ЗАО «Управляющая компания «Оникс», ЗАО «Эксперт-Финанс», ОАО «Инвестиционная корпорация «Вита-капитал»).

2000-2001 год - начальник отдела маркетинга ОАО «Новосибирский металлургический завод им. Кузьмина».

С 2001 по 2011 год трудился на ООО «Ижевский завод пластмасс», пройдя путь от главного экономиста до генерального директора предприятия.

С 2012-2014 год возглавлял финансово-экономические дирекции новосибирских предприятий по производству электротехники.

В 2015 году назначен заместителем Министра экономики Удмуртской Республики.

С 2015 по апрель 2017 года возглавлял Министерство промышленности и торговли Удмуртской Республики.

В 2018-2021 году занимал должность исполнительного директора сети частных индустриальных парков «Развитие» в Удмуртской Республике.

С июня по сентябрь – заместитель министра экономического развития и промышленности Ульяновской области, с октября – и.о. министра экономического развития и промышленности Ульяновской области.

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