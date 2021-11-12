Факт массового отравления детей в школе Каракулинского района Удмуртии проверит прокуратура

Проведение проверки и ее результаты находятся на контроле республиканской прокуратуры. Фото: Минобрнауки УР

Прокуратура Удмуртии поручила прокуратуре Каракулинского района проверить соблюдение санитарно-эпидемиологического законодательства при организации питания в Каракулинской средней школе. Об этом сообщает пресс-служба регионального надзорного ведомства.

«Прокуратурой будет проверена организация питания в школе, соблюдение санитарных ном и правил. Проведение проверки и ее результаты находятся на контроле прокуратуры республики», — говорится в сообщении.

Напомним, в МБОУ «Каракулинская СОШ» произошло массовое отравление учеников: в больницу обратились 8 школьников из разных классов. Школу перевели на дистанционное обучение. Ситуацию прокомментировали зампредседателя правительства Удмуртии Эльвира Пинчук и министр образования и науки республики Светлана Болотникова.

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