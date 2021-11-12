Власти Татарстана попросили РЖД и Росавиацию ввести QR-коды на межрегиональных маршрутах

Поезд с надписью на удмуртском языке в казанском метро. Фото: пресс-служба МУП «Метроэлектротранс»

В соседнем Татарстане ориентировочно с 22 ноября у пассажиров общественного транспорта будут требовать QR-коды, сообщает «КП-Казань» со ссылкой на республиканский Оперштаб по борьбе с распространением коронавирусной инфекции. Эта мера коснется городского, пригородного и междугороднего транспорта. Для проезда можно будет использовать QR-код, полученный на Госуслугах, либо же единый QR-код о наличии медотвода (Минздрав республики сейчас ведет его разработку).

«В то же время президент Татарстана Рустам Минниханов обратил внимание на то, что в общественном транспорте пассажиры могут предъявить не только электронную версию QR-кода, но и бумажную. Последнюю выдают в МФЦ. Также по решению главы республики перевозчикам в случае необходимости предоставят субсидию на покупку технических средств для проверки QR-кодов», – пишет издание.

Перевозчиков обяжут самостоятельно проверять QR-коды у пассажиров. В случае сокращения выручки из-за снижения пассажирооборота власти Татарстана планируют выделять субсидии из регионального бюджета.

Кроме того, правительство южного соседа Удмуртии предложило распространить данные меры на поездки между субъектами РФ.

«Правительство Татарстана подготовило обращение в адрес РЖД и Росавиации о возможности внедрения QR-кодов на межрегиональных маршрутах», – сообщает казанская «Комсомолка».

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