Житель Удмуртии получил реальный срок за пьяную езду

Мужчина ранее уже отбывал реальное наказание за вождение в нетрезвом состоянии. Фото: Сергей Грачев

Жителя Красногорского района Удмуртии осудили на 9 месяцев колонии-поселения по статье 264.1 УК РФ («Управление автомобилем лицом, находящимся в состоянии опьянения, имеющим судимость за совершение преступления, предусмотренного ст. 264.1 УК РФ»). Как сообщает Объединенная пресс-служба судейского сообщества республики, в июне текущего года года мужчина был остановлен сотрудниками полиции на дороге Клабуки - Большой Селег, и медосвидетельствование подтвердило его нетрезвое состояние. Впрочем, в местах не столь отдаленных подсудимый уже бывал, причем по той же самой причине.

«Установлено также, что ранее (в 2019-2021 годах) мужчина уже четыре раза был осужден приговорами судов по ст. 264.1 УК РФ, в том числе отбывал реальное лишение свободы за пьяную езду. Между тем должных выводов не сделал», – говорится в сообщении.

Даже отбыв наказание, снова сесть за руль мужчина сможет нескоро – суд лишил его водительских прав на три года. При назначении наказания учитывались смягчающие обстоятельства, в том числе наличие у подсудимого малолетних детей и его состояние здоровья.

Приговор не вступил в законную силу.

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