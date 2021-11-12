Карта распространения коронавируса в Удмуртии на 12 ноября: какие районы лидируют по количеству заболевших

За последние сутки коронавирус подтвердился у 196 ижевчан. Фото: pixabay.com
По данным оперативного штаба Удмуртии, на утро 12 ноября в республике выявлено 385 новых случаев заболевания коронавирусом. 456 человек находятся в тяжелом состоянии, 20 пациентов скончались. Рассказываем о статистике по районам и городам республики.
Фото: Оперштаб Удмуртии
Ижевск — 32 156 (+196 по отношению к утру 11 ноября)
Воткинск — 3 581 (+42)
Глазов — 3 037 (+33)
Можга —3 418 (+19)
Воткинский район — 975 (+13)
Игринский район — 1 810 (+11)
Увинский район — 2 397 (+10)
Камбарский район — 656 (+8)
Можгинский район — 967 (+8)
Ярский район — 445 (+8)
Сарапульский район — 682 (+6)
Селтинский район — 647 (+5)
Завьяловский район — 2 548 (+5)
Сарапул — 2 559 (+4)
Киясовский район — 436 (+4)
Балезинский район — 1 173 (+3)
Граховский район — 439 (+2)
Вавожский район — 621 (+2)
Дебесский район — 466 (+1)
Кизнерский район — 622 (+1)
Малопургинский район — 735 (+1)
Сюмсинский район — 784 (+1)
Юкаменский район — 546 (+1)
Якшур-Бодьинский район — 828 (+1)
Шарканский район — 1 139
Алнашский район — 934
Глазовский район — 576
Красногорский район — 543
Кезский район — 424
Каракулинский район — 418
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