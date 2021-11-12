Карта распространения коронавируса в Удмуртии на 12 ноября: какие районы лидируют по количеству заболевших

За последние сутки коронавирус подтвердился у 196 ижевчан. Фото: pixabay.com

По данным оперативного штаба Удмуртии, на утро 12 ноября в республике выявлено 385 новых случаев заболевания коронавирусом. 456 человек находятся в тяжелом состоянии, 20 пациентов скончались. Рассказываем о статистике по районам и городам республики.

Фото: Оперштаб Удмуртии

Ижевск — 32 156 (+196 по отношению к утру 11 ноября)

Воткинск — 3 581 (+42)

Глазов — 3 037 (+33)

Можга —3 418 (+19)

Воткинский район — 975 (+13)

Игринский район — 1 810 (+11)

Увинский район — 2 397 (+10)

Камбарский район — 656 (+8)

Можгинский район — 967 (+8)

Ярский район — 445 (+8)

Сарапульский район — 682 (+6)

Селтинский район — 647 (+5)

Завьяловский район — 2 548 (+5)

Сарапул — 2 559 (+4)

Киясовский район — 436 (+4)

Балезинский район — 1 173 (+3)

Граховский район — 439 (+2)

Вавожский район — 621 (+2)

Дебесский район — 466 (+1)

Кизнерский район — 622 (+1)

Малопургинский район — 735 (+1)

Сюмсинский район — 784 (+1)

Юкаменский район — 546 (+1)

Якшур-Бодьинский район — 828 (+1)

Шарканский район — 1 139

Алнашский район — 934

Глазовский район — 576

Красногорский район — 543

Кезский район — 424

Каракулинский район — 418

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