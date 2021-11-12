24-летнего москвича обвиняют в ведении интимной переписки с 11-летней жительницей Удмуртии

Мужчина прекрасно знал о возрасте девочки. Фото: Амир Закиров

Суд в Удмуртии вынес постановление о заключении под стражу 24-летнего жителя Москвы. Как сообщает Объединенная пресс-служба судов республики, он обвиняется в ведении интимной переписки с 11-летней жительницей Завьяловского района.

«В социальной сети «ВКонтакте» в сети «Интернет» [мужчина] отправлял сообщения на сексуальные темы, в том числе свои фотографии интимного содержания, 11-летней девочке, жительнице Завьяловского района, и просил направить ему её фотографии интимного содержания», – говорится в сообщении.

Мужчина прекрасно знал о возрасте девочки и вел переписку под ником 13-летнего подростка. В ходе предварительного расследования выяснилось, что он переписывался и с другими несовершеннолетними девочками.

Суд избрал обвиняемому меру пресечения в виде заключения под стражу на 2 месяца.

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