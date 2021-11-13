Погода в Ижевске на 13 ноября: до -2 °C и слабый снег

В Ижевске ожидается снег Фото: Сергей ГРАЧЕВ

Доброе утро, Ижевск! «Комсомолка» подготовила для вас прогноз погоды на 13 ноября.

По данным сервиса Яндекс.Погода, сегодня с самого утра и до ночи будет пасмурно. Слабый снег начнется около 12:00. Днем температура воздуха составит -2…0 °С, вечером — 0…-1°С. Ветер северо-западный, до 3 м/с.

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