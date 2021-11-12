Автобусы перестанут игнорировать новую остановку у ТЦ «Мой порт» в Ижевске

Здесь будут останавливаться автобусы № 12, 22, 27 и 79. Фото: АО «ИПОПАТ»

У ТЦ «Мой порт» в Ижевске с 15 ноября начнут останавливаться автобусы, сообщает пресс-служба АО «ИПОПАТ». Напомним, о появлении остановочного павильона на этом месте стало известно еще в сентябре, однако до сих пор автобусы проезжали мимо, что вызывало у некоторых ижевчан недоумение.

«С понедельника маршруты № 12, 22, 27 и 79 будут высаживать и забирать пассажиров на площадке между остановками «Улица Димитрова» и «Улица Авангардная» в направлении движения в центр», – говорится в сообщении.

Напомним, 8 ноября здесь начали останавливаться троллейбусы. Появление новой остановки обусловлено большим потоком посетителей в расположенные поблизости предприятия торговли.

К ДРУГИМ НОВОСТЯМ:

Массовое отравление детей в Удмуртии: СК сообщает о 15 пострадавших

24-летнего москвича обвиняют в ведении интимной переписки с 11-летней жительницей Удмуртии