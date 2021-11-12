Гороскоп на 13 ноября для ижевчан: Тельцам нельзя торопиться, а Весам стоит довериться своей интуиции

Что ждет ижевчан в субботу? Фото: pixabay.com
ОВЕН
Звезды советуют серьезнее отнестись к мелких бытовым проблема, иначе они рискуют перерасти в большие и практически нерешаемые.
ТЕЛЕЦ
Не торопите события. Успех обязательно придет, но далеко не сразу.
БЛИЗНЕЦЫ
День будет состоять из приятных неожиданностей. Звезды намекают, что вы будете исключительно успешны в финансовом плане.
РАК
Довольно спокойный день, который едва ли запомнится вам надолго. Звезды советуют провести вечер в дружеской компании.
ЛЕВ
Не ввязывайтесь в необязательные конфликты (таковыми сегодня будут примерно все). Вторая половина дня будет куда успешнее первой.
ДЕВА
Редкий день, когда вы успеете примерно все и даже больше. Звезды советуют не обращать внимания на мнения малознакомых людей.
ВЕСЫ
Доверьтесь своей интуиции – сегодня она не подведет. В целом день благоприятный, но вечером возможны мелкие бытовые конфликты.
СКОРПИОН
Смело приступайте к реализации своих проектов – звезды говорят, что у вас все получится. А вот на личном фронте все будет идти далеко не так удачно.
СТРЕЛЕЦ
Ни в коем случае не сидите дома, иначе пропустите все самое интересное. Звезды советуют быть чуточку серьезнее.
КОЗЕРОГ
Вы окажетесь в авангарде любых перемен. Люди будут идти за вами, не задумываясь о последствиях.
ВОДОЛЕЙ
Утром будут преобладать позитивные тенденций, однако ближе к вечеру ситуация может ухудшиться. Звезды советуют поменьше рисковать.
РЫБЫ
Многообещающий день. Вы будете много фантазировать и креативить. Вечер стоит потратить на прогулки на свежем воздухе.
К ДРУГИМ НОВОСТЯМ:
Массовое отравление детей в Удмуртии: СК сообщает о 15 пострадавших
Автобусы перестанут игнорировать новую остановку у ТЦ «Мой порт» в Ижевске