За последние сутки коронавирусом в Удмуртии заболели 388 человек

От коронавируса за сутки скончалось 14 человек Фото: Архив «КП» в Ижевске

На 13 ноября в Удмуртии выявлено еще 388 новых случаев заболевания коронавирусом. В числе заболевших 52 ребенка и 67 человек старше 65 лет, сообщает оперштаб. Зафиксировано 14 смертей.

572 человека выздоровели, их выписали.

7 219 человек находятся в удовлетворительном состоянии, 1 180 в средней степени тяжести, 444 — в тяжелом состоянии.

Всего на 13 ноября в Удмуртии зарегистрировано 69 195 лабораторно подтвержденных случаев коронавирусной инфекции. 57 877 человек выздоровели. 3 035 летальных исходов.

Вакцинировано 584 027 человек. Из них 371 259 получили второй компонент. 104 036 человек получили однокомпонентную вакцину Спутник Лайт.

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