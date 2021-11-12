Правительство Удмуртии о массовом отравлении в Каракулинской средней школе: к врачам обратились 32 ребенка и трое взрослых

МБОУ «Каракулинская СОШ». Фото: Минобрнауки УР

Каракулинская средняя школа в Удмуртии, где накануне было зафиксировано массовое отравление детей, останется на дистанционном обучении до улучшения эпидситуации. Об этом сообщила пресс-служба главы и правительства республики со ссылкой на министра образования региона Светлану Болотникову.

«По оперативным данным, за медицинской помощью обратились 32 ребенка. Из них 8 с подозрением на острую кишечную инфекцию, остальные – с признаками вирусной инфекции. По словам заместителя Председателя Правительства Удмуртской Республики Эльвиры Пинчук, состояние двоих оценивается как средней степени тяжести, остальные переносят заболевание в легкой форме», – сообщили в пресс-службе.

Все дети продолжают оставаться на амбулаторном лечении.

Помимо школьников, к врачам с симптомами легкого отравления обратились три сотрудника школы.

Напомним, в школе проводится комплексная проверка при участии силовых и правоохранительных структур и Роспотребнадзора.

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