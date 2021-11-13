В Башкортостане произошло смертельное ДТП с участием жителя Удмуртии

К сожалению, в результате ДТП погибла 34-летняя местная жительница Фото: Областной УГИБДД

10 ноября около 9:00 в Бураевском районе Башкортостана на 50 км дороги «Дюртюли-Бураево» столкнулись ВАЗ-2112 под управлением 34-летней местной жительницы и встречный KIA Optima, за рулем которой находился 34-летний житель Удмуртии. Об этом сообщает управление ГИБДД по Башкортостану.

В результате ДТП водитель ВАЗа скончалась в больнице от полученных травм. По факту происшествия начато расследование.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Погода в Ижевске на 13 ноября: до -2 °C и слабый снег

За последние сутки коронавирусом в Удмуртии заболели 388 человек