За неделю в Ижевске составили 39 протоколов за нарушение масочного режима

Жители часто ссылаются на то, что «забыли маску в другой куртке» Фото: пресс-служба Администрации Ижевска

В столице Удмуртии продолжаются профилактические рейды в общественном транспорте, торговых объектах и фитнес-центрах. Всего за последнюю неделю в Ижевске оформлены 39 протоколов в отношении граждан, не соблюдающих масочный режим, сообщает пресс-служба администрации города. Всего с 15 октября, с начала проведения профилактических рейдов, составлено 172 протокола об административном правонарушении.

Сообщается, что при проведении проверок пассажиры зачастую ссылаются на то, что «забыли маску в другой куртке» или «оставили дома». Встречаются также и те, кто категорически отказывается использовать средства индивидуальной защиты. В таких случаях поездки в транспорте заканчиваются протоколом об административном правонарушении.

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