Два человека погибли в результате попытки нетрезвого водителя уйти от погони в Ижевске

В результате ДТП два человека погибли и два человека пострадали Фото: 1 отдел УГИБДД по Удмуртии

13 ноября в столице Удмуртии 24-летний нетрезвый водитель «ВАЗ-2114», ранее лишенный права на управление автомобилем, пытался скрыться от преследования полиции. Около 0:50 напротив дома №3 по ул. Выставочная (район СХВ) он не справился с управлением и наехал на опору ЛЭП, сообщает 1-й отдел УГИБДД МВД по республике.

В результате ДТП два пассажира автомобиля «ВАЗ-2114» — молодые люди в возрасте 19 и 22 лет, скончались на месте происшествия. Водитель и 22-летний пассажир получили травмы и были госпитализированы. По факту происшествия проводится расследование.

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