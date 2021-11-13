В Удмуртии женщину осудили за незаконное проведение азартных игр

Подсудимая вину признала в полном объеме Фото: Архив «КП» в Ижевске

34-летнюю жительницу Ижевска осудили за незаконную организацию и проведение азартных игр с использованием интернета (ч. 2 ст. 171.2 УК РФ). Об этом сообщает объединенная пресс-служба судейского сообщества.

Судом установлено, что подсудимая для участия в азартных играх предоставляла доступ неограниченному кругу лиц к компьютерам, установленным в помещении игорного клуба по улице М. Горького. Незаконную деятельность женщина вела в период с января 2019 года по июль 2021 года.

Подсудимая вину признала в полном объеме. Суд назначил женщине наказание в виде одного года лишения свободы условно с испытательным сроком на шесть месяцев.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Мужчина и женщина провели ночь на Западном кладбище под Ижевском

Два человека погибли в результате попытки нетрезвого водителя уйти от погони в Ижевске