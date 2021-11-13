В 2,6 раза снизилась заболеваемость педикулезом в Удмуртии

78% из числа заболевших – дети Фото: Архив «КП» в Ижевске

За 10 месяцев 2021 года в Удмуртии зарегистрирован 251 случай педикулеза. Это в 2,6 раза меньше среднемноголетнего показателя, сообщает пресс-служба управления Роспотребнадзора республики. При этом 78% из числа заболевших – дети, посещающие организованные детские коллективы.

Заболеваемость педикулезом зарегистрирована во всех городах и районах республики. Наибольшее количество заболевших отмечалось в Вавожском, Кезском, Кизнерском, Сюмсинском и Юкаменском районах.

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